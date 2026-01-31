Erzurum’da Trafik Kazasında İki Kişi Yaralandı

64 LD 375 plakalı hafif ticari araç, 50 AB 565 yabancı plakalı tır ile Erzurum-Pasinler karayolu üzerindeki Nenehatun Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın gerçekleştiği alanda zemin koşullarının kaygan olduğu tespit edildi.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yapılan ihbarın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla kaza yerine ulaştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan B.Ç. ve A.Ç. yaralı olarak ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

YOLDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Kaza sonrasında Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde temizlik çalışmaları gerçekleştirerek yolun trafiğe açılmasını sağladı.