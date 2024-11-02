“Cleveland Cavaliers Yine Galip Geldi”

NBA NORMAL SEZON HEYECANI DEVAM EDİYOR

NBA’de normal sezon, dokuz karşılaşmayla sürüyor. Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage FieldHouse’da Orlando Magic’i 120-109’luk skorla yenerek yenilgisizliğini sürdürüyor. Bu sezon 6’da 6 yapan Cavaliers, Darius Garland’ın 25 sayı ve 4 asist, Donovan Mitchell’in ise 22 sayı ve 3 ribaund ile oyuna katkı sağlamasıyla galip geldi. Orlando Magic, bu sezonki 3. yenilgisini alırken Jalen Suggs 28 sayı ve 8 ribaund kaydetti. Ayrıca, Franz Wagner ile Tristan Da Silva da 17’şer sayı ile mücadele etti.

OKLAHOMA CITY THUNDER GALİBİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Oklahoma City Thunder, 5’te 5 yaparak Portland Trail Blazers’ı deplasmanda 137-114 mağlup etti. Shai Gilgeous-Alexander, 30 sayı ve 7 ribaund ile öne çıkarken, Aaron Wiggins 13 sayı ve Isaiah Joe 12 sayı ile katkıda bulundu. Portland Trail Blazers ise bu sezon 4. kez yenilgi yaşadı. Jerami Grant 17 sayı, Deandre Ayton ile Rayan Rupert ise 14’er sayı kaydetti ancak bu sayılar mağlubiyeti önleyemedi.