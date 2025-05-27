CNC Masters Başvuruları Açıldı!

GENÇ YETENEKLERİ BULUŞTURUYOR

CNC Masters, genç yetenekleri üretim teknolojileriyle bir araya getirmek, CNC operatörlüğü prestijini artırmak ve sektördeki iş gücü kalitesine katkı sağlamak amacıyla başlatıldı. Başvurular 25 Mayıs – 14 Haziran tarihleri arasında alınacak. Yarışmaya katılmaya hak kazanacak 9 finalist, 20-21 Haziran’da GNC Akademi’de özel teknik eğitimler alacak. Finalistler, 24-26 Haziran tarihlerinde uygulamalı performans aşamasına geçecek ve her bir yarışmacı kendisine verilen parçayı CNC tezgâhında üretim süreçlerine dönüştürecek. Uzman jüri üyeleri, bu aşamada yarışmacıları değerlendiriyor. Büyük final ise 28 Haziran’da yapılacak.

ÖDÜLLER VE FIRSATLAR

Birinciliği elde eden yarışmacı 50.000 TL, ikincilik kazanan 30.000 TL, üçüncülük elde eden ise 20.000 TL nakit ödül kazanacak. Ayrıca, dereceye giren finalistler teknik ekipman hediyeleri de alacak.

STRATEJİK YATIRIM OLARAK GÖRÜLÜYOR

GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya, yarışmanın önemine dikkat çekerek, “Türkiye’de ilk kez düzenlenen CNC Masters, üretimin görünmeyen kahramanlarını bilgiyle, beceriyle ve cesaretle aynı sahnede buluşturuyor” dedi. Yarışma, öğrencileri, sektör temsilcilerini, kamu yetkililerini ve basın mensuplarını bir araya getirecek. Etkinlikler, izleyici katılımına açık alanlarda düzenlenecek ve GNC TV YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA

CNC Masters’a başvurmak isteyenler GNC Makina’nın resmi web sitesi aracılığıyla kayıt gerçekleştirebilir. Bu yarışma, CNC operatörlüğünün geleceğini şekillendirmek ve genç yetenekleri sektöre kazandırmak için büyük bir fırsat sunuyor.