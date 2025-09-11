Coca-Cola Türkiye’de 5, Pakistan’da 4 Kaybetti

coca-cola-turkiye-de-5-pakistan-da-4-kaybetti

Coca-Cola İçecek AŞ, Gazze’deki çatışmalar sonrası artan boykot çağrılarından olumsuz etkilendi. Türkiye’deki gazlı içecek pazarındaki payı yüzde 59’dan yüzde 54’e düşerken, Pakistan’da da dört puanlık bir gerileme yaşandı. Kırgızistan, Ürdün ve Özbekistan gibi diğer pazarlarda da benzer düşüşler gözlemlendi.

CEO’DAN GELİR AÇIKLAMASI

Şirketin CEO’su Karim Yahi, geçtiğimiz ay analistlerle yaptığı görüşmede Coca-Cola İçecek’in ikinci çeyrek net gelirinin yüzde 31 azalarak yaklaşık 5,1 milyar TL’ye (124 milyon dolar) düştüğünü belirtti. Yahi, bu azalmanın nedenleri arasında hem makroekonomik baskılar hem de Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin etkili olduğunu ifade etti.

KÜÇÜK MARKALAR KAZANIM SAĞLIYOR

Pakistan’da Cola Next, Bangladeş’te Mojo gibi yerel markalar, Coca-Cola’nın zayıflayan konumundan yararlanmaya çalışıyor. Ancak Tellimer Technologies’ten Hasnain Malik, boykotların bu pazarlardaki etkisini açıkça gözlemlemek mümkün olmasına rağmen Coca-Cola’nın marka gücünün hâlâ belirleyici olduğunu vurguladı.

TÜKETİCİ GERİ DÖNER GÖRÜŞÜ

Gimme Credit’in gelişmekte olan piyasalar araştırma direktörü Alex Dray, “Batılı markaları boykot etmek isteyenlerin çoğu zaten bunu yaptı. Çatışma sona erdiğinde, tüketicilerin geri dönmesi muhtemel.” diyerek Coca-Cola’nın uzun vadede toparlanabileceğini savundu.

BLOOMBERG’E YANIT VERİLMEDİ

Coca-Cola İçecek, pazar payındaki düşüşle ilgili Bloomberg News’in yorum talebine yanıt vermedi. Şirketin Orta Asya ve çevre ülkelerdeki satış hacmi ise artmaya devam ediyor, bu durum bölgesel hakimiyetin sürdüğünü gösteriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Aym, 300 Günlük Yasağı Kaldırmadı

Anayasa Mahkemesi, boşanan kadınların 300 gün bekleme kuralının iptalini talep eden başvuruyu reddetti. İstanbul 8. Aile Mahkemesi'nin eşitlik ihlali savı kabul edilmedi.
Ekonomi

Oracle Hisseleri Yükseldi, Ellison Zirveye Çıktı

Oracle, sözleşmeye dayalı satışlarının 500 milyar dolara ulaşacağını duyurduktan sonra hisseleri yüzde 40 değer kazandı. Larry Ellison, bu gelişme ile dünyanın en zengin insanı oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.