Çocuk Sayısı Düşerken, Yaşlı Nüfus Artıyor

DÖNEMLİ NÜFUS İSTATİSTİKLERİ YAYIMLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke genelindeki “Dönemlik Nüfus İstatistikleri”ni ilk kez kamuoyuna duyurdu. Türkiye’de 65 yaş ve üzeri birey sayısı geçtiğimiz yıl 520 bin kişi artarak toplam 9 milyon 437 bine ulaştı. Bu artışla birlikte yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,4’ten yüzde 11’e yükseldi. Prof. Dr. İsmail Tufan, “21. yüzyılın en önemli mirası uzun ömürlülük oldu. 101 milyonluk bir Türkiye’de 60 yaş üstü 30 milyon vatandaşımız olacak. Şimdiden buna hazırlık yapmamız lazım” açıklamasında bulundu.

ÇOCUK NÜFUSUNDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Çocuk nüfusundaki oranlarda dikkate değer bir azalma yaşandı. 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısı 2024’te 18 milyon 133 bin iken, 2025’te 17 milyon 705 bine düştü. Böylece çocukların toplam nüfus içindeki payı yüzde 21,2’den yüzde 20,6’ya geriledi. Özellikle 0-4 yaş grubunda bir yılda 278 bin azalma yaşandı ve bu nüfus 4 milyon 945 bine indi. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyelerinden biri olarak kaydedildi.

KADIN NÜFUSU DAHA UZUN YAŞIYOR

65 yaş ve üzeri bireyler arasında kadın sayısı erkeklerden belirgin şekilde fazla. 2025 verilerine göre, yaşlı erkek nüfusu 4 milyon 220 bin, yaşlı kadın nüfusu ise 5 milyon 217 binde bulunuyor. 90 yaş ve üzerindekiler arasında ise bu fark daha da belirginleşiyor: 76 bin 841 erkeğe karşılık 174 bin 340 kadın hayatta. 15-64 yaş arası “çalışma çağındaki” nüfus oranında büyük bir değişim gözlemlenmedi. Hem 2024 hem de 2025 verilerinde bu grubun toplam nüfusa oranı yüzde 68,4 seviyesini koruyor. Projeksiyonlara göre, Türkiye’de 2080 yılına gelindiğinde nüfusun yüzde 25’i 65 yaş ve üzerinde olacak. Bu durum, her dört kişiden birinin yaşlı olacağı anlamına geliyor.