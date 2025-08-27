Çocuk Ürünü Tehlikeli, Bakanlık Yasakladı

GÜVENLİK STANDARTLARINA AYCILIĞI TESPİT EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı açıklamada, Nos Studio Tekstil San. Tic. A.Ş. tarafından üretilen bir çocuk giyim ürününün güvenlik standartlarına aykırı olduğunu bildirdi. Bu ürün, toplatma kapsamına alındı.

YARALANMA RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Denetimler sonucunda, “Collection Çocuk Deniz Şortu” adlı ürünün büzme iplerinin uygunsuz şekilde tutturulduğu belirlendi. Bu durumun, çocuklarda yaralanma riski oluşturabileceği açıklandı.

TOPLATMA KARARI ALINDI

Ticaret Bakanlığı, yapılan inceleme sonrası ürün için “piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma” kararı aldı. Bu karar, TS EN 14682 standardına aykırılıktan kaynaklanıyor.

TOPLATMA UYGULAMASI BAŞLADI

Alınan toplatma kararı, 15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Bakanlık, ürünlerin piyasadan çekilmesi sürecinin başlatıldığını açıkladı.