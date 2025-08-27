Çocuk Ürünü Tehlikeli: Satışı Yasaklandı

GÜVENLİK STANDARTLARINA AYKIRI ÜRÜN TESPİT EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Nos Studio Tekstil San. Tic. A.Ş. tarafından üretilen bir çocuk giyim ürününün güvenlik standartlarına uygun olmadığı bildirildi. Bu kapsamda belirtilen ürün, toplatma sürecine alındı.

YARALANMA RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan denetimler sonucunda, “Collection Çocuk Deniz Şortu” olarak bilinen ürünün büzme iplerinin hatalı bir şekilde tutturulduğu belirlendi. Bu durumun, çocuklar için yaralanma riski taşıdığı ifade edildi.

PİYASADAN ÇEKİLME KARARI ALINDI

Ticaret Bakanlığı, gerçekleştirdikleri incelemeler sonrasında ürün hakkında “piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma” kararı aldı. Bu kararın, TS EN 14682 standardına uygun olmamasından kaynaklandığı belirtiliyor.

TOPLATMA UYGULAMASI BAŞLADI

Alınan toplatma kararı, 15 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe girdi. Bakanlık, konuya ilişkin olarak ürünlerin piyasadan çekilme sürecinin başlatıldığını duyurdu.