Çocuklar Arasında Hızla Yayılıyor!

SOSYAL MEDYADA YAYILAN TEHLİKELİ AKIM

Sosyal medya platformlarında yaşanan tehlikeli bir akım, çocuklar arasında hızla yayılmaya başlıyor. Bu akım “boğaz sıkma oyunu” adıyla anılıyor ve çocukların hayatlarını tehlikeye atmalarına sebep oluyor. Arkadaş gruplarında popüler hale gelen bu sözde oyunda, çocuklar birbirlerinin boğazlarına baskı yaparak bayılma noktasına kadar götürüyor.

BİLİNCİ KAYBETME RİSKİ

Uzmanlar, ebeveynleri bu konuda uyarıyor. Kalpten çıkan aort damarın boyuna uzanarak beyni beslediğine dikkat çeken uzmanlar, bu damarın her iki yanında yer aldığını vurguluyor. Bu nedenle çocuklar, damarın çıkış noktalarına baskı yaparak beyne giden kan akışını azaltabiliyor.

KALP RAHTASI VE TANSİYON DÜŞÜKLÜĞÜ

Bu tür baskıların tehlikeleri sadece kan akışının azalmasıyla sınırlı değil. Çocukların bu bölgelere baskı uyguladıklarında kalp atışları yavaşlıyor, damarlar genişliyor ve tansiyon düşüyor. Uzmanlar, bu durumun kalıcı hasar bırakma riski taşıdığını belirtiyor. Ailelere ve okullara, çocukların bu tür sosyal medya kaynaklı tehlikelerden korunmalarında önemli görevler düştüğünü ifade eden uzmanlar, dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.