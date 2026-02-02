Çocuklar İçin Sosyal Medya Sınırlamaları Açıklık Kazandı

Çocukları internetin olumsuz etkilerinden korumak amacıyla yeni bir düzenleme getirileceği açıklandı. 15 yaşından küçük çocuklara yönelik alınacak güvenlik tedbirlerinin detayları netleşirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyanın zararlı etkilerinden çocukları koruyacak adımlar atma çalışmalarında sona yaklaştı. Bakanlık yetkilileri, hazırladıkları düzenlemeye dair çerçeveyi Meclis’te düzenlenen sunumda, AK Parti Grubu ile paylaştı ve bunun gerekliliğini, uygulanacak yöntemleri ve dünya örneklerini ele aldı.

ÇOCUKLAR DİJİTAL BAĞIMLILIKLARDAN KORUNMALI

Sunumda, çocukların internetteki zararlı içeriklerden korunması amacıyla, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasının planlandığı ifade edildi. Çocukların dijital ortamda güvenliğini sağlamak için sosyal medya platformlarının daha etkin önlemler alması gerektiği vurgulandı ve çocukların dijital bağımlılıklardan korunmasının önemli olduğu belirtildi.

15 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR SOSYAL MEDYAYA ERİŞEMEYECEK

Sosyal medya ve çevrim içi oyunlar için çocukların güvenliğinin sağlanması adına bütüncül bir bakış açısıyla yasal düzenlemelerin yapılmasının kaçınılmaz olduğu dikkat çekildi. Burada en dikkat çekici nokta, erişim yaşının 15 olarak belirlenmesi oldu. 15 yaşını doldurmamış çocukların ebeveyn izni olsa dahi sosyal medya platformlarına giremeyeceği kaydedildi. Oyunlar için yaş sınırlaması olmamakla birlikte, çocukların sadece yaşlarına uygun oyunlara erişebilmesi gerektiği dile getirildi.

ALDATICI REKLAMLAR ENGELLENECEK

Yaş sınırının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için sosyal medya platformlarına, çocukların hesap açmasını engelleyecek yaş doğrulama sistemleri kullanma zorunluluğu getirileceği öngörülüyor. Bu sistemlerin usul ve esaslarının, ilgili yönetmeliklerle belirlenmesi hedefleniyor. Sunumdaki bir diğer önemli öneri ise ebeveynlerin çocuklarının dijital etkinliklerini gözetleme ve yönlendirme haklarının güçlendirilmesi oldu. Ayrıca platformların, kullanıcıların yasadışı veya zararlı içeriklere ilişkin şikayetlerini iletebileceği aktif bir başvuru mekanizması sunma yükümlülüğü de genişletilecek.

DÜNYADAKİ ÖRNEKLER ANLATILDI

Sunumda, çocukların güvenli internet erişimi konusunda dünyadan güncel örnekler de aktarıldı. Birleşik Krallık ve Avustralya’da uygulanan kapsamlı yasalar detaylandırıldı. Avustralya’nın, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan ilk ülke olduğu belirtildi. Bu düzenlemenin, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini doğrudan platform sağlayıcılarına yüklediği ifade edildi. Kurumsal ihlaller için 2025 itibarıyla ağır idari para cezaları getirilmesi de öngörülmekte ve bu yasanın İngiltere ve ABD gibi diğer bölgelerde de tartışıldığı aktarıldı.