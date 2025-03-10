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Çocukların Çakmakla Oynaması Yangın Çıkardı

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EVDE YANGIN ÇIKTI

Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Liman Mahallesi’ndeki Nebiler Caddesi üzerinde, Nuray A.’ya ait 3 katlı evin giriş katında bir yangın olayı meydana geldi. Yangının, evde yalnız bulunan 4 ve 10 yaşlarındaki S.A. ile akrabaları M.Ş. ve U.Ş. adlı çocukların, iddialara göre 4 yaşındaki M.Ş.’nin çakmakla oyun oynarken çıkardığı söyleniyor.

ÇOCUKLAR KOMŞULAR TARAFINDAN KURTARILDI

Yangın hızla büyürken, çocuklar komşuların yardımı ile güvenli bir şekilde evden çıkarıldı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı olarak yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak polis tarafından bir inceleme başlatıldı.

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