Çöp Kamyonu Geri Manevra Yaptı, Kaza

OLAYIN GELİŞİMİ

Kırıkkale’de D.A. yönetimindeki çöp kamyonu, sürücünün geri manevra yaptığı sırada aydınlatma direğine çarpıyor. Olay sırasında araçta bulunan temizlik personeli R.A. hafif şekilde yaralanıyor.

YARALILAR VE DÜŞEN DURUM

Kamyonun arkasında bulunan diğer temizlik görevlisi M.C.’nin sağ kolu, kamyon ile beton direk arasında kalıyor. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendiriliyor.

YARALI PERSONELİN DURUMU

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan M.C.’nin sağ kolunun koptuğu bildiriliyor.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU

İlk müdahalenin ardından M.C., Ankara’ya sevk ediliyor. Araç sürücüsü D.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor. Kazaya ilişkin detaylı inceleme başlatılıyor.