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Çöp Kamyonu Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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KAZA SAAT 09.30’DA MEYDANA GELDİ

Kaza, Yıldırım ilçesinin Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Okul Caddesi’nde gerçekleşti. M.B. adlı sürücünün idaresindeki 16 BCT 851 plakalı çöp kamyonu, yol kenarında bulunan çöpleri aldıktan sonra hareket ettiği sırada yanından geçen Nuriye Tan’a çarptı. Tan, tekerin altında kalarak ağır yaralandı. Çevrede bulunanların uyarısı üzerine M.B. çöp aracını durdurdu.

Olayın bildirilmesiyle birlikte, bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekibi, yaptığı müdahalede Nuriye Tan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Tan’ın cenazesi, gerekli işlemler için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

KAZA SONRASI GÖZALTI VE SORUŞTURMA

Kaza sonrasında çöp kamyonunun şoförü M.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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