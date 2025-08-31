Çöpte Bebek Cesedi Bulundu

BEŞİKTAŞ’TA BİR BEBEK CESEDİ BULUNDU

Ortaköy Çevirmeci Caddesi’nde sabah saatlerinde temizlik çalışması gerçekleştiren Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteyneri yakınında bir bebek cesedi keşfetti. Temizlik ekibinin durumu bildirmesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

BEBEĞİN DURUMU VE POLİS İNCELEMELERİ

Vücudunda yanık ve kesikler bulunan bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği belirlendi. Bebeğin cinsiyeti ise henüz belirlenemiyor. Olayla ilgili polis araştırması devam ediyor.