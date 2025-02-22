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Çorlu’da Gaz Kokusu Paniğe Neden Oldu

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KOKUYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde yayılan ağır gaz kokusu, bölgeyi etkisi altına aldı. Evlerde ve binalardaki saatleri kontrol eden vatandaşlar, yaşanan duruma dair çok sayıda ihbarda bulundu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, gelen ihbarlar üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti. Ayrıca, bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan vatandaşlar da ağır koku nedeniyle burayı terk etmek zorunda kaldı.

KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI

Çorlu Kaymakamı Murat Eren, koku kaynağının tespit edilmesine yönelik ekiplerin çalışma yürüttüğünü belirtti. Murat Eren, “Şu an için Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ekipleri, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerimiz sahada kokunun kaynağını bulmak üzere hep birlikte çalışmaktadır. Gelen ihbarları da değerlendiriyoruz,” dedi.

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