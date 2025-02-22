Çorlu’da Gaz Kokusu Panik Yarattı

ŞEHİRDEKİ AĞIR GAZ KOKUSU HİSSEDİLDİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde yayılan ağır gaz kokusu, ilçe genelinde önemli bir etki yarattı. Evlerinde ve iş yerlerinde durumu kontrol eden vatandaşlar, kokunun yoğunluğunu hissetmesiyle birlikte birçok ihbarda bulundu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, gelen ihbarlar üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti. Alışveriş merkezlerinde bulunan vatandaşlar da rahatsız edici koku nedeniyle burayı terk etmek zorunda kaldı.

OLAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Çorlu Kaymakamı Murat Eren, kokunun kaynağına yönelik çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Eren, “Şu an için Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ekipleri, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerimiz sahada kokunun kaynağını bulmak üzere hep birlikte çalışmaktadır. Gelen ihbarları da değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı. Ekipler, kirliliğin sebebini belirlemek için titiz bir araştırma başlattı.