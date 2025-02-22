More
Gündem

Çorlu’da Gaz Kokusu Panik Yarattı

corlu-da-gaz-kokusu-panik-yaratti

ŞEHİRDEKİ AĞIR GAZ KOKUSU HİSSEDİLDİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde yayılan ağır gaz kokusu, ilçe genelinde önemli bir etki yarattı. Evlerinde ve iş yerlerinde durumu kontrol eden vatandaşlar, kokunun yoğunluğunu hissetmesiyle birlikte birçok ihbarda bulundu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, gelen ihbarlar üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti. Alışveriş merkezlerinde bulunan vatandaşlar da rahatsız edici koku nedeniyle burayı terk etmek zorunda kaldı.

OLAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Çorlu Kaymakamı Murat Eren, kokunun kaynağına yönelik çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Eren, “Şu an için Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ekipleri, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerimiz sahada kokunun kaynağını bulmak üzere hep birlikte çalışmaktadır. Gelen ihbarları da değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı. Ekipler, kirliliğin sebebini belirlemek için titiz bir araştırma başlattı.

ÖNEMLİ

Gündem

Çorlu’da Gaz Kokusu Paniğe Neden Oldu

Çorlu'da akşam saatlerinde yoğun gaz kokusu paniğe yol açtı. Kaymakam Murat Eren, durumun araştırıldığını belirtti. Kaynağın tespiti için çalışmalar devam ediyor.
Flaş

UEFA Kulüp Sıralaması Güncel Durumu

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da ilerleyerek UEFA kulüp sıralamasında ilk 50'de yer alan tek Türk takımı oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.