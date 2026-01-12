Çoruh Nehri Buzla Kaplandı: Doğaseverlerin İlgisini Çekiyor

ÇORUH NEHRİ BUZLA KAPLANDI

Erzurum’un Mescit Dağları’ndan başlayarak yaklaşık 376 kilometre boyunca Gürcistan’ın Batum kentine ulaşan Çoruh Nehri’nin Artvin’den geçen kesimi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile tamamen buz tabakasıyla kaplandı. Nehrin kıyısında oluşan etkileyici manzara, bölge sakinlerinin ve doğa tutkunlarının dikkatini çekti.

BUZ TABAKASI SERT GÖRÜNTÜLER SUNUYOR

Aynı zamanda, bölgede bulunan Güllübağ Viyadüğü üzerinden buzla kaplanmış nehre atılan bir kaya parçasının, kalın buz tabakasını geçemediği gözlemlendi. Bu durum, kış aylarında doğanın sunduğu eşsiz görüntüyü bir kez daha gözler önüne serdi.