Çoruh Nehri’nde Buz Kaplı Manzara İlgi Çekti

Erzurum’un Mescit Dağları’ndan başlayarak yaklaşık 376 kilometre yol alarak Gürcistan’ın Batum kentine ulaşan ve oradan Karadeniz’e dökülen Çoruh Nehri’nin Artvin bölümünde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin ardından, nehir tamamen buzla kaplandı. Oluşan manzara, hem yerel halkın hem de doğa tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı.

BUZLA KAPLI NEHİRDE İLGİ ÇEKİCİ MANZARA

Bu arada, bölgedeki Güllübağ Viyadüğü üzerinden nehre atılan kaya parçasının kalın buz tabakasını kıramadığı gözlemlendi. Buzla kaplı nehir, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

