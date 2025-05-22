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Çorum Belediyesi, Kadınlar İçin Bank Yerleştirdi

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ÇORUM BELEDİYESİ KADINLARA ÖZEL BANK YERLEŞTİRDİ

Çorum Belediyesi, kent meydanında yer alan bankları ile dikkat çekiyor. AK Partili Çorum Belediyesi yönetimi, kadınlara özel banklar ekleyerek bu uygulamayı hayata geçirdi. Banklara “Bu banklar hanımefendilere ayrılmıştır. Lütfen öncelik tanıyın” ifadesi yazıldı.

BAŞKAN, KADIN BANKLARINA OTURAN ERKEKLERİ UYARDI

Ulu Camii önüne konan kadın banklarında erkeklerin oturduğunu gören Başkan Halil İbrahim Aşgın, bu duruma müdahale ederek, oturan erkekleri banklardan kaldırdı. Böylece, kadınlara ayrılan bu alanların amacına uygun kullanılmasına özen gösterildi.

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Kadınlara Özel Banklar Yerleştirildi!

Çorum Belediyesi, kadınlara özel banklar yerleştirerek dikkat çekti. Kent meydanındaki banklara, yalnızca kadınların oturması gerektiğini belirten uyarılar konuldu. Başkan, erkeklerin bu banklarda oturduğunu görünce müdahale etti.

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