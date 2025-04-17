Çorum’da 4 bin 200 şişe şalgam imha edildi

İŞ YERİ SAHİBİ YARDIM İSTEDİ

Çorum Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir iş yeri sahibi, deposunda bulunun son kullanma tarihi geçmiş şalgamların imha edilmesi için belediyeye başvurdu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, depoda bulunan 4 bin 200 şişe şalgamı teslim alarak uygun bir bölgede imha etti.

SAĞLIK İÇİN DENETİMLER SÜRECEK

Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşımı için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Denetimlerin sonrasında esnafın daha dikkatli davranmaya başladığını ifade eden Göyhan, “İş yerlerine ve marketlere yaptığımız denetimler ve ağır yaptırım cezaları esnafımızı ve iş yeri sorumlularımızı daha dikkatli davranmaya sevk etti. Bir iş yeri ilgilisi Alo 153 Zabıta hattımızı arayarak deposunda tarihi geçmiş ürünler olduğunu bildirdi. Ekiplerimizce yaptığımız inceleme sonrasında 4 bin 200 şişe şalgamın tarihinin geçtiğini tespit ettik. Ekiplerimizce tarihi geçmiş ürünlerin imha işlemi gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için denetimlerimiz aralıksız devam edecek” sözlerini kullandı.