Çorum’da Atıl Fabrika Uyuşturucu İmalathanesi Oldu

Edinilen bilgilere göre, Çorum’daki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretimi ve ticaretini önlemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, B.Y. isimli bir şahsa ait uzun süre kullanılmayan bir fabrika binasında yasa dışı uyuşturucu üretiminin yapıldığını ortaya çıkardı.

BİNA UYUŞTURUCU İMALATHANESİ OLARAK KULLANILMIŞ

Gerçekleştirilen operasyonda, atıl durumdaki fabrikanın uyuşturucu üretim merkezi olarak kullanıldığı belirlendi. Yapılan aramalarda, toplamda 130 kilogram sentetik uyuşturucu ve üretim aşamasında kullanılan pek çok malzeme ele geçirildi. Uyuşturucu üretimi yapılan fabrika binası, yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak mühürlendi.