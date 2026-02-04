Çorum’da Cinayet İtirafı: 76 Yaşındaki Adam Parçalara Ayrıldı

ÇORUM’DA ŞÜPHELİ CİNAYET İTİRAFI

Çorum’da, 76 yaşındaki Ali Osman Kaya’nın cinayetinin aydınlatılması adına gözaltına alınan A.F.K.’nın, emniyet sorgusunda suçu kabul ettiği bildirildi. Kaya, 28 Ocak günü evinden ayrıldığında bir daha kendisinden haber alınamayınca, yakınlarının kayıp ihbarı üzerine güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

CİNAYET DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Arama çalışmaları kapsamında Çatak Tabiat Parkı civarındaki bir dere yatağında, başı olmayan ve poşetlere konulmuş altı parçaya ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. Olay inceleme ekiplerinin detaylı çalışmaları sonucunda, cesedin kayıp olarak aranan Ali Osman Kaya’ya ait olduğu kesinlik kazandı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kaya’nın en son komşusu A.F.K. ile bağlantısını saptadı.

İTİRAF VE SONUÇLAR

A.F.K.’nın gözaltına alınmasının ardından gerçekleştirilen sorgulamada, Kaya’yı bir bağ evinde öldürdüğünü ve ardından kesici bir aletle cesedini altı parçaya ayırarak, ormanlık bir bölgedeki dere yatağına attığını itiraf ettiği ifade ediliyor. Kesik başın ise cesedin bulunduğu noktadan yaklaşık iki kilometre uzakta bırakıldığı öğrenildi. Öldürülen Ali Osman Kaya’nın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna gönderildi, şüphelinin emniyetteki ifade süreci devam ediyor.