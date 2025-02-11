Çorum’da DEAŞ Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

TÜM GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda dün bir apartman dairesinde yaşayan ve DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, 5 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYAL VE DOKÜMANLARA EL KONULDU

Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalar sonucunda birçok dijital materyal ile dokümana el kondu. Sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMA KARARLARI ALINDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer bir şüpheli ise adli kontrolle birlikte yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. (DHA)