More
Gündem

Çorum’da DEAŞ Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

corum-da-deas-operasyonu-4-kisi-tutuklandi

TÜM GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda dün bir apartman dairesinde yaşayan ve DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, 5 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYAL VE DOKÜMANLARA EL KONULDU

Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalar sonucunda birçok dijital materyal ile dokümana el kondu. Sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMA KARARLARI ALINDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer bir şüpheli ise adli kontrolle birlikte yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. (DHA)

ÖNEMLİ

Gündem

Tek Filmle Gelen Şöhreti Tercih Etmedi

Sadece 13 yaşında efsane bir film ile tanınan genç yıldız, Hollywood'un ünlü isimleriyle dostluklar kurarak kariyerine yön vermeyi başardı.
Gündem

Hilesiz Süt ve Yoğurdu Nasıl Anlarız?

Gıda sanayisindeki hileler, market ürünlerine olan güveni sarsıyor. Dr. Öznur Eyilcim, süt ve süt ürünlerinde hileleri ve doğru seçim yöntemlerini paylaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.