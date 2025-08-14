Gündem

Çorum’da Kahreden Olay: Anne-Oğul Hayatını Kaybetti

Çorum Sanayi Sitesi’nde Trajik Kaza

Olay Yeri ve Müdahale

Çorum Sanayi Sitesi, 43. Sokak’ta yer alan atık yağların toplandığı bir depoda meydana gelen olayda, iki kişi atık yağ tankına düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Can Kayıpları ve Otopsi İşlemleri

Ekipler tarafından yapılan incelemede, depo sahiplerinden Hacer Kepçe (39) ile oğlu Recep Kürşat Kepçe’nin (12) yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. Anne ve oğlunun cenazeleri, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından, Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından tanktan çıkarılarak, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna taşındı.

