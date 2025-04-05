Çorum’Da Otomobil Şarampole Yuvarlandı, 2 Kişi Yaralandı. Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

ÇORUM’DA YAĞIŞLI HAVADA MEYDANA GELEN KAZADA 2 YARALI

Çorum’un Alaca ilçesi Tokat-Alaca kara yolu Çopraşık köyü mevkiinde yağışlı havada meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Hüseyin Ö. idaresindeki 60 BG 050 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek şarampole devrildi.

KAZAYI GÖREN VATANDAŞLAR ACİL SERVİSİ HABERDAR ETTİ

Kaza anını gören vatandaşlar durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kazada sürücü Hüseyin Ö. ile yanında bulunan Nuriye Ö. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILARA İLK MÜDAHALE YERİNDE YAPILDI

Olay yerine intikal eden ekipler, devrilen araçtan yaralıları çıkardı. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından her ikisi de Alaca Devlet Hastanesi’ne ambulansla nakledildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

JANDARMA KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazanın meydana gelmesinde yolun kayganlığının etkili olduğu değerlendirilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kazanın teknik ve hukuki boyutlarının araştırıldığı bildirildi.