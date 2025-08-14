Çorum’da Talihsiz Olay: Anne-Oğul Hayatını Kaybetti

ÇOCUK VE ANNE İKİLİSİ ATIK YAĞ TANKINA DÜŞTÜ

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Çorum Sanayi Sitesi 43. Sokak’ta bulunan atık yağların toplandığı bir depoda iki kişi atık yağ tankına düştü. Olayın ihbar edilmesinin ardından, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Yapılan kontroller sonucunda, depoda bulunan Hacer Kepçe (39) ve oğlu Recep Kürşat Kepçe’nin (12) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Anne ve oğlunun cenazeleri, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince tanktan çıkarılarak, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.