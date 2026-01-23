Çorum’da Yoğun Kar Yağışı Kazaya Neden Oldu

KAZA, YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİ

Kaza, Alaca ilçesine bağlı Çopraşık köyü mevkiinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Alaca yönünde ilerleyen Osman K. (40) yönetimindeki 19 AS 863 plakalı otomobil, yoğun kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeni ile sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpma etkisiyle savrulan araç takla attı.

KAZA SONUCUNDA DÖRT KİŞİ YARALANDI

Kaza anını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Bu talihsiz olayda, sürücü Osman K. ile Leyla K. (33), N.K. (11) ve Y.K. (10) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

JANDARMA, KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazanın meydana gelmesinin ardından, jandarma ekipleri inceleme başlattı. Kaza ile ilgili detaylar araştırılmaya devam ediliyor.