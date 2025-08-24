Covid-19 Geçiren Kadınlarda Damar Sertliği

DAMAR SERTLİĞİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMA

Dünya genelindeki 16 farklı ülkeden yaklaşık 2 bin 400 katılımcının yer aldığı bir araştırmada, enfeksiyon sonrası 6 ve 12 aylık süre içinde damar sertliği düzeyleri incelendi. Araştırma bulguları, Covid geçiren kadınlarda damar sertliğinin belirgin bir şekilde arttığını ortaya koydu. Hastalığı ağır atlatan kadınlarda bu etkinin daha da güçlü olduğu gözlemlendi. Erkeklerde ise anlamlı bir değişiklik yaşanmadı. European Heart Journal’da yayımlanan bu geniş kapsamlı çalışma, virüsün kadınların damarlarını ortalama 5 yıl daha erken yaşlandırma etkisi gösterdiğini belirtiyor. Bu durum, ilerleyen yıllarda kalp krizi ve felç riski artırabiliyor.

YOĞUN BAKIMA ALINAN KADINLARDA RİSK ARTMAKTADIR

Araştırmanın sonuçlarına göre, özellikle yoğun bakıma alınan kadınların damar yaşlanmasının en yüksek seviyeye ulaştığı, ancak hafif şekilde evde geçiren kadınlarda bile olumsuz etkiler olduğu tespit edildi. Uzun Covid semptomları arasında yer alan yorgunluk ve nefes darlığı gibi durumları yaşayan kadınların damar hasarına daha yatkın olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, damar sertliğinin kalp-damar hastalıklarının güçlü bir göstergesi olduğunu vurguluyor. Örneğin, 60 yaşındaki bir kadında damar sertliğindeki bu değişim, kalp krizi riskini yaklaşık yüzde 3 artırabiliyor.

AŞILI KADINLARDA RİSKLER DAHA AZ OLMAKTADIR

Araştırmanın bir diğer sonucu, aşılı kadınlarda damar yaşlanmasının daha hafif olduğu yönündedir. Bu durum, aşıların ağır hastalığa karşı koruma sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda uzun vadeli damar hasarına karşı da bir koruma etkisi olabileceğine işaret ediyor. Çalışmanın yürütücüsü Prof. Rosa Maria Bruno, “Covid’in damarları doğrudan etkilediğini biliyoruz. Bulgularımız kadın sağlığı açısından ciddi bir uyarı niteliğinde. Erken tanı ve takip, kalp krizi ve felçleri önlemek için kritik” şeklinde açıklamalarda bulundu. Kardiyologlar, Covid geçiren kadınların kalp sağlıklarına özel dikkat göstermeleri gerektiğini, düzenli kontrollerin yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve tansiyon ile kolesterol yönetiminin riskleri azaltabileceğini belirtiyor.