Covid-19 Geçiren Kadınlarda Damar Sertliği Artıyor

DAMAR SERTLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Dünya genelinde 16 ülke üzerinde yaklaşık 2 bin 400 katılımcıyla gerçekleştirilen bir çalışmada, Covid-19 enfeksiyonundan sonraki 6 ve 12 aylık süreçte damar sertliği ölçülüyor. Araştırma sonuçlarına göre, Covid geçiren kadınlarda damar sertliği belirgin bir artış gösteriyor. Hastalığı şiddetli geçiren kadınlarda ise bu etki daha fazla kendini gösteriyor. Erkeklerde ise önemli bir değişiklik gözlemlenmiyor.

KADINLARDA YÜKSEK RİSK

European Heart Journal’da yayımlanan bu kapsamlı araştırmaya göre, Covid virüsü kadınların damarlarını ortalama 5 yıl kadar erken yaşlandırıyor. Bu durum, ilerleyen dönemlerde kalp krizi ve felç riskinin artmasına yol açabiliyor. Araştırmacılar, yoğun bakıma alınan kadınlarda damar yaşlanmasının en üst seviyede olduğunu, evde hafif geçiren kadınlarda bile olumsuz etkilerin görüldüğünü vurguluyor. Ayrıca, yorgunluk ve nefes darlığı gibi uzun Covid semptomları yaşayan kadınların damar hasarına karşı daha yatkın olduğu belirleniyor. Uzmanlar, damar sertliğinin kalp-damar hastalıklarının önemli bir göstergesi olduğunu ifade ediyor.

AŞILARIN KORUYUCU ETKİSİ

Araştırmada ayrıca aşılanan kadınların damar yaşlanma sürecinin daha az etkili olduğu gözlemleniyor. Bu durum, aşıların sadece ağır Covid hastalığına karşı değil, aynı zamanda uzun vadede damar hasarına karşı da koruyucu olabileceğini gösteriyor. Çalışmayı yöneten Prof. Rosa Maria Bruno, “Covid’in damarları doğrudan etkilediğini biliyoruz. Bulgularımız kadın sağlığı adına önemli bir uyarı taşıyor. Erken tanı ve izleme, kalp krizi ve felçleri önlemek için kritik öneme sahip” şeklinde açıklama yapıyor. Kardiyologlar, Covid geçiren kadınların kalp sağlıklarına özel önem vermeleri gerektiğini, düzenli kontrollerin, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yanı sıra tansiyon ve kolesterol yönetiminin riskleri azaltabileceğini belirtiyor.