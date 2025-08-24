Covid Geçiren Kadınlarda Damar Sertliği Artıyor

DÜNYA ÇAPINDA YAPILAN ÇALIŞMA

Dünya genelinde 16 ülkede gerçekleştirilen bir çalışma kapsamında yaklaşık 2 bin 400 kişinin enfeksiyondan sonraki 6 ve 12 aylık süreçte damar sertliği durumu incelendi. Çalışmanın bulgularına göre, Covid geçiren kadınlarda damar sertliğinde belirgin bir artış gözlemlendi; özellikle hastalığı ağır geçiren bireylerde bu etki daha güçlü bir şekilde ortaya çıktı. Ancak erkeklerde anlamlı bir değişim gözlemlenmedi. European Heart Journal’da yayımlanan bu geniş kapsamlı araştırmaya göre, virüs kadınların damarlarını ortalama 5 yıl daha erken yaşlandırabiliyor. Bu durum, ilerleyen yıllarda kalp krizi ve felç riskini artırma potansiyeline sahip.

YOĞUN BAKIMDAKİ KADINLARDA ARTAN RİSK

Araştırma, özellikle yoğun bakıma alınan kadınların damar yaşlanmasının en yüksek seviyeye çıktığını, ayrıca evde hastalığı hafif atlatan kadınlarda bile etkilerin görüldüğünü ortaya koyuyor. Uzun Covid semptomları yaşayan kadınların yorgunluk, nefes darlığı gibi durumlar nedeniyle damar hasarına daha yatkın oldukları tespit edildi. Uzmanlar, damar sertliğinin kalp-damar hastalıklarının belirgin bir göstergesi olduğunu ifade ediyor. Örneğin, 60 yaşındaki bir kadında bu değişim, kalp krizi riskini yaklaşık yüzde 3 oranında artırabiliyor.

AŞILI KADINLARDA DAHA HAFİF DURUM

Araştırmanın bir diğer bulgusu ise aşılı kadınlarda damar yaşlanmasının daha hafif olduğu. Bu durum, aşıların sadece ağır hastalığa karşı değil, aynı zamanda uzun vadeli damar hasarına karşı da koruma sağladığını gösteriyor. Çalışmada yer alan Prof. Rosa Maria Bruno, “Covid’in damarları doğrudan etkilediğini biliyoruz. Bulgularımız kadın sağlığı açısından ciddi bir uyarı niteliğinde. Erken tanı ve takip, kalp krizi ve felçleri önlemek için kritik” diyerek uyarıda bulundu. Kardiyologlar, Covid geçirmiş kadınların kalp sağlıklarına özel bir dikkat göstermeleri gerektiğini, düzenli kontrollerin yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ve tansiyon ile kolesterol yönetiminin riskleri azaltabileceğini vurguluyor.