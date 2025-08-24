Covid Geçiren Kadınlarda Damar Sertliği Artıyor

DAMAR SERTLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Dünya genelinde gerçekleştirilen bir çalışmada, 16 ülkeden yaklaşık 2 bin 400 kişi üzerinde enfeksiyondan sonraki 6 ve 12 aylık süreçte damar sertliği ölçümleri yapıldı. Elde edilen verilere göre, Covid geçiren kadınlarda damar sertliği belirgin bir artış gösterdi. Hastalığı ağır geçiren kadınlarda bu etkinin daha da güçlü olduğu tespit edildi. Ancak erkeklerde anlamlı bir değişim meydana gelmedi. European Heart Journal’da yayınlanan bu kapsamlı araştırmanın bulgularına göre, virüs kadınların damarlarının ortalama 5 yıl önce yaşlanmasına neden olabiliyor. Bu durum ise ileride kalp krizi ve felç riskini artırma potansiyeli taşıyor.

YOĞUN BAKIMDAKİ KADINLARDA RİSK ARTIYOR

Araştırmacılar, yoğun bakıma alınan kadınların damar yaşlanmasının zirve yaptığını vurgularken, evde hafif geçirenlerde bile etkilerin gözlemlendiğini belirtiyor. Yorgunluk, nefes darlığı gibi uzun Covid semptomlarını yaşayan kadınların damar hasarına daha yatkın olduğu kaydedildi. Damar sertliği, kalp-damar hastalıklarının önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Örneğin, 60 yaşındaki bir kadında bu değişim kalp krizi riskini yaklaşık yüzde 3 oranında artırabiliyor.

AŞILI KADINLARDA RİSK AZALIYOR

Araştırmada ayrıca aşılı kadınların damar yaşlanmasının daha hafif olduğunu ortaya koydu. Bu durum, aşıların sadece ciddi hastalıklara karşı değil, uzun dönemli damar hasarlarına karşı da koruyucu olabileceğine işaret ediyor. Çalışmayı yöneten Prof. Rosa Maria Bruno, “Covid’in damarları doğrudan etkilediğini biliyoruz. Bulgularımız kadın sağlığı açısından ciddi bir uyarı niteliğinde. Erken tanı ve takip, kalp krizi ve felçleri önlemek için kritik” ifadesinde bulundu. Kardiyologlar, Covid geçiren kadınların kalp sağlıklarını göz önünde bulundurarak düzenli kontroller, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile tansiyon ve kolesterol seviyelerini yönetmeleri gerektiğini vurguluyor.