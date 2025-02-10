Cristiano Ronaldo, Al-NASSR’la Anlaştı: Sözleşme Uzatıldı

CRISTIANO RONALDO’NUN SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun Suudi Arabistan’daki kariyeri devam ediyor. Arriyadiyah gazetesinin haberine göre, Al-Nassr kulüp yönetimi, kaptanı Cristiano Ronaldo’nun Haziran ayında sona erecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için yıldız futbolcu ile el sıkıştı.

YENİ SÖZLEŞME DETAYLARI BELİRSİZ

Yeni sözleşmenin mali detayları hakkında henüz bir bilgi mevcut değil. Ancak resmi olmayan kaynaklardan edinilen bilgilere göre, sözleşmedeki şartların önceki sözleşmeyle benzer olacağı iddia ediliyor. Başka bir ifadeyle Cristiano Ronaldo, kulübünden sezon başına 200 milyon Euro maaş almaya devam edecek.