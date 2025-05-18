Cristiano Ronaldo, Beşiktaş’la İlgileniyor

RİSKLİ SÜREÇ BAŞLADI

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da 2.5 sezondur forma giyen Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesi 30 Haziran’da sona eriyor. Ronaldo’nun Suudi takımında kalıp kalmayacağı konusunda henüz kesin bir karar vermemesi dikkat çekerken, İngiliz basını çarpıcı bir Beşiktaş iddiasını gündeme taşıdı.

BEŞİKTAŞ İHTİMALİ

Portekizli yıldızın yeni sezondaki transfer seçeneklerini değerlendiren Mirror gazetesi, Ronaldo’nun alternatifleri arasında Beşiktaş’ı da sıralıyor. Bu durum, futbolseverlerin ilgisini çekerken, siyah-beyazlı kulüp için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Son 18 ayda sadece bir resmi maçı kaçıran 40 yaşındaki oyuncunun emekliliği için henüz çok erken olduğu vurgulanıyor. Ronaldo’nun 2026 Dünya Kupası’nda forma giymeyi hedeflediği belirtiliyor. Geçen yıl yaptığı bir röportajda “Motive olduğum sürece devam edeceğim. Motive olmadığım gün emekli olacağım” şeklindeki sözleri, onun kararlılık ve hedeflerini gözler önüne seriyor. Yeni sezon için Avrupa’da ve farklı liglerde bazı fırsatlar değerlendiriliyor.