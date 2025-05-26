Cristiano Ronaldo’dan Sürpriz Bir Paylaşım

CRISTIANO RONALDO’DAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Suudi Arabistan’da Al-Nassr’ın 2023 sezonunu üçüncü bitirerek Asya Şampiyonlar Ligi’ne katılma fırsatını kaybetmesinin ardından Cristiano Ronaldo’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. 40 yaşındaki Portekizli futbolcu, “Bu bölüm sona erdi. Ancak hikaye devam ediyor, her şey için minnettarım” sözleriyle takımına veda etti. Al-Nassr’da 200 milyon euro maaşı olan ve kontratı sona eren Ronaldo’nun bu paylaşımı, Suudi Arabistan ekibiyle olan ilişkisini sonlandırdığı yönünde yorumlandı.

İKİNCİ KEZ GOL KRALI OLDU

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan’da üst üste ikinci kez gol kralı unvanını kazandı. Bu sezon ligde 30 maçta 25 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen Ronaldo, genel itibarıyla 41 resmi karşılaşmada 35 gol attı ve 4 asist yaptı. Bu başarılarıyla dikkat çeken yıldız futbolcu, gol krallığı alanında yine öne çıkıyor.

KUPASIZ BİR SEZON GEÇİRDİ

Kariyerinde oynadığı her kulüpte kupa kazanmış olan Cristiano Ronaldo, bu kez Al-Nassr’da beklediği başarıyı elde edemedi. Portekizli futbolcu, Al-Nassr formasıyla 105 maça çıkarken, 93 gol atmayı ve 19 asist yapmayı başardı. Ancak bu sezon, Ronaldo’nun tarihinde ilk kez bir kulüpte kupa kazanamadığı bir dönem olarak kayıtlara geçti.