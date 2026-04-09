Galatasaray Futbolunda İkinci Yarısı Merak Uyandırdı

FUTBOL YORUMCUSUNDAN GALATASARAY ANALİZİ

Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, TRT Spor’da Galatasaray’ın Göztepe’yi 3-1 yendiği maçı değerlendirdi. Deneyimli yorumcu, sarı-kırmızılı ekibin mücadelenin iki yarısında da farklı bir görüntü sergilediğini belirtirken, şampiyonluk yarışı bağlamında derbe vurgusunda bulundu.

İKİNCİ YARIDA ROLLER DEĞİŞTİ

Yağcıoğlu, maçın ikinci yarısında Galatasaray’ın savunmada geri çekilmesini dikkat çekici bulurken, oyunun seyrinin beklenmedik bir şekilde değiştiğini söyledi. Göztepe’nin baskılı oyununa karşı sarı-kırmızılıların zor anlar yaşadığını belirtti.

“Öte yandan ilk 45 dakika zorlu geçmesi beklenen bir maç, Galatasaray için son derece kolay oldu. Göztepe’nin ilk yarıda sadece Arda ile bir pozisyonu vardı, onun dışında Galatasaray kalesine gelemediler. Galatasaray 2 gol buldu ve 2 pozisyonda da gol atmayı başaramadı, maç farklı bitebilirdi ama ikinci yarıda durum tuhaflaştı. Bir ara Galatasaray, adeta Anadolu takımı gibi savunma yapıyordu, roller sanki değişmişti.”

ŞAMPİYONLUK MAÇINI AÇIKLADI

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek kritik maçın Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olacağını ifade eden Yağcıoğlu, puan avantajının sarı-kırmızılılar için hayati derecede önemli olduğunu vurguladı.

“4 puanlık avantaj, Galatasaray için kalan haftalarda büyük bir güç. Bu maçlardan bir diğeri de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ile olacak, ama bu maçta bir beraberlik bile Galatasaray’ın işine yarayacaktır. Sezonun kırılma anı yine derbide yaşanacak.”

“ICARDI’NIN SON MAÇLARI”

İlker Yağcıoğlu, Mauro Icardi’nin sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılabileceğini ileri sürdü. Arjantinli forvetin yerinde başka oyuncuların da etkili performanslar göstermesinin dikkat çektiğini vurgulayan yorumcu, takımın bireysel yetenekler ile başarıya ulaşabildiğini dile getirdi.

“Icardi’nin Galatasaray’daki günleri artık sona eriyor gibi görünüyor. Barış Alper o bölgede bugün oynadı ve etkili bir performans sergiledi. Maçın ilk yarısında Göztepe’nin güçlü savunmasıyla mücadele ederken oldukça zorlandılar. Sane, futbol oynamayı özlemiş gibi görünüyor, o da ilk yarıda çok iyi bir oyun ortaya koydu. Galatasaray’da birkaç oyuncunun iyi oynamasıyla maç çevrilebiliyor. Bu akşam da böyle bir oyun sergilendi. İlk yarısı kolay, ancak ikinci yarısında gerçekten zorlu anlar yaşadılar. Net olan ise kazanmak, bu akşam da öyle oldu.”