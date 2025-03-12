Çukurova’da Don Felaketi: Ürün Kaybı Büyük

ÇUKUROVA’DA BÜYÜK FELAKET

Narenciye başta olmak üzere Türkiye’nin önemli meyve ve sebze üretim merkezi olan Adana’nın Çukurova bölgesi, son yılların en büyük felaketiyle karşı karşıya. Çukurova bölgesinde 22 Şubat’tan itibaren 4 gün boyunca her gece, sıcaklıkların sıfırın altında eksi 8 dereceye kadar düşmesi nedeniyle yaşanan don, tarımda yüzde 50 ila 80 arasında ürün kaybına neden oldu.

ÜRETİM NEDEN BİTTİ?

Don felaketiyle ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, “Ekili ve dikili alanlarda oluşan zirai don felaketiyle, domatesten patatese, maruldan karpuza, narenciyeden nektarine ve sert çekirdeklilere kadar tüm ürünlerde çok ciddi kayıplar oluştu. Bölgelerimize göre değişmekle birlikte eksi 6 ile 8 dereceye kadar düşen hava sıcaklığından, maalesef yetiştirilen ürünler yerle bir oldu ve tüm üreticilerimizin ürettikleri ürünler çeşitlere göre; yüzde 50 ile yüzde 80 arasında, erkenci sert çekirdeklilerde ise yüzde 100’e yakın zarar gördü; aslında tarımsal üretim neredeyse başlamadan bitmiş oldu.” ifadeleriyle yaşanan durumun ciddiyetini ortaya koydu.

YÜKSEK FİYATLAR BEKLENİYOR

Üreticinin yaşadığı yüzde 50 ila 80 arasında değişen ürün kaybına dikkat çeken Tayakısı, bu felaketin sebze ve meyve fiyatlarına doğrudan yansıyacağını belirtti. Tayakısı, “Yaş sebze, meyve ve turunçgil deposu da sayılan Doğu Akdeniz bölgesindeki bu felaket, tarıma ve çiftçiye değil aynı zamanda ülke ekonomisine de büyük zararlar verdi. Çünkü bu durum, üreticilerimizi, tüketicilerimizi, ihracatçılarımızı, dolaylı olarak da çiftçilerin ilaç gübre ihtiyaçlarını karşılayan zirai ilaç ve gübre bayilerini de mağdur edecektir. Don felaketinden dolayı tarla ve bahçelerinde ürün kalmadı; bu durumda rekoltede ciddi kayıplar yaşanacak, ülkemizin gıda egemenliği riske girecek. Nihai tüketici konumundaki halkımız ise gerek don felaketi gerekse geçtiğimiz günlerde mazota gelen zam ile güvenilir gıdaya yüksek fiyatlarla sahip olma durumu ile karşılaşacak.” dedi.