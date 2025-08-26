Cuma’dan itibaren Sıcaklıklar Artacak

SUKUŞ SERİNLEME SONRASI HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

Sonbahar mevsimi soğuk etkileriyle kendini göstermeye başlamışken, hava durumuyla ilgili ironik bir gelişme yaşandı. Uzmanların aktardığı bilgilere göre, cuma günü itibarıyla Türkiye genelindeki sıcaklıklar yukarı yönlü hareket edecek. Hafta sonunda ise güneşli bir ortamın yeniden görüleceği öngörülüyor.

HAFTA SONU GÜNEŞLİ HAVA BEKLENİYOR

Hava Forum, cuma gününden itibaren sıcaklıklarda 4-5 derece artış yaşanacağını açıkladı. Hafta sonu ise güneşli ve sıcak bir havanın etkili olacağı belirtildi. Hava Forum, yaptığı açıklamada, “Yaza devam edeceğiz. Cumadan itibaren sıcaklıklar 4-5 derece artacak. Hafta sonu bol güneşli yaz havası var. Eylüle böyle sıcak ve bol güneşli gireceğiz.” ifadelerine yer verdi.