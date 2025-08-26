Cuma Gününden İtibaren Sıcaklık Artacak

Sonbaharın serin havası etkisini göstermeye başlamışken, hava tahminlerinden sevindirici bir haber geldi. Uzmanların açıklamalarına göre, cuma günü itibarıyla Türkiye genelinde sıcaklıklar artış gösterecek. Özellikle hafta sonu için güneşli bir yaz havası bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 4-5 DERECE ARTIYOR

Hava Forum, cuma gününden itibaren sıcaklıkların 4-5 derece yükseleceğini duyurdu. Hafta sonu boyunca güneşli ve sıcak havanın etkili olacağını belirten Hava Forum, paylaşımında “Yaza devam edeceğiz. Cumadan itibaren sıcaklıklar 4-5 derece artacak. Hafta sonu bol güneşli yaz havası var. Eylüle böyle sıcak ve bol güneşli gireceğiz.” ifadelerini kullandı.