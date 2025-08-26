Gündem

Cuma Gününden İtibaren Sıcaklık Artacak

SONBAHAR SERİNLİĞİ ENDİŞELERİDAHİ AZALACAK

Sonbahar serinliği etkilerini gösterirken, hava tahminlerine dair sevindirici haberler geldi. Uzmanların verdiği bilgilere göre, cuma gününden itibaren Türkiye genelindeki sıcaklıkların artış göstermesi bekleniyor. Özellikle hafta sonu güneşli ve sıcak bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.

HAFTA SONU YAZ HAVASI ETKİLİ OLACAK

Hava Forum, cuma gününden itibaren sıcaklıkların 4-5 derece artacağını açıkladı. Hafta sonunda güneşli ve sıcak havanın etkili olacağını belirten Hava Forum, şu ifadeleri kullandı: “Yaza devam edeceğiz. Cumadan itibaren sıcaklıklar 4-5 derece artacak. Hafta sonu bol güneşli yaz havası var. Eylüle böyle sıcak ve bol güneşli gireceğiz.”

