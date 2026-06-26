CUMA SELASI NE ZAMAN OKUNUYOR? 26 HAZİRAN 2026 CUMA SELASI SAAT KAÇTA VE EZANDAN KAÇ DAKİKA ÖNCE VERİLİR

Cuma selası, cuma günü cemaatle kılınan namaz öncesinde okunan ve bir bakıma namaza davet niteliği taşıyan önemli bir dini uygulamadır. Sela saatleri ve vakitleri, şehirden şehire değişiklik gösterdiği için ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından düzenli olarak sorgulanmaktadır. Cuma selasının ne zaman okunacağı ve ezandan kaç dakika önce başladığı da sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Manşet
AK Parti, Yarın Kampa Giriyor
AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı, bu yıl Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek. Kampta partinin 25 yıllık geçmişi değerlendirilecek.
Manşet
Erhan Karaal’ın Aracına Takip Cihazı Görüntüleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri elde edildi. Görüntülerde eski bir İBB çalışanının araca takip cihazı taktığı anlar yer alıyor.
Manşet
Kediye Sprey Sıkanlara 1500 TL Ceza
Karamürsel'in Kayacık Mahallesi'ndeki bir zincir markette çalışan A.I., sokak kedisini sevme bahanesiyle yanına çağırdıktan sonra yüzüne yağ çözücü sprey sıktı. O anları market çalışanı Y.T. cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Manşet
Mansur Yavaş’tan AK Parti’ye Geçen Başkanlara Tepki
Mamak Metrosu şantiyesinde düzenlenen programda Mansur Yavaş'a, AK Parti'ye geçen belediye başkanları soruldu. Yavaş bu soruya sert bir tepki gösterdi.
Manşet
Yusuf Aydemir’e Ağırlaştırılmış Müebbet
Ağrı'da 2018 yılında kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden yargılamada, amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Yusuf Aydemir'i "kasten öldürmek" suçundan cezalandırdı.