CUMA SELASI NE ZAMAN OKUNUYOR? 26 HAZİRAN 2026 CUMA SELASI SAAT KAÇTA VE EZANDAN KAÇ DAKİKA ÖNCE VERİLİR

Cuma selası, cuma günü cemaatle kılınan namaz öncesinde okunan ve bir bakıma namaza davet niteliği taşıyan önemli bir dini uygulamadır. Sela saatleri ve vakitleri, şehirden şehire değişiklik gösterdiği için ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından düzenli olarak sorgulanmaktadır. Cuma selasının ne zaman okunacağı ve ezandan kaç dakika önce başladığı da sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır.