Gündem

Cumali’den Acı Haber Geldi

cumali-den-aci-haber-geldi

CUMALİ TİM’DEN ACI HABER

7 yaşındaki Cumali Tim’den kötü bir haber geldi. Adana’nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan Cumali Tim’in, yaşadığı çadırın yakınındaki sulama kanalında su altı polisleri tarafından cesedi bulundu. Tim’in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

GÜNLERDİR ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORDU

Cumali’nin kaybolmasının ardından mahalleden geçen derenin yanı sıra ekipler, denizde ve karada da arama çalışmaları yürütmüştü. Zaman zaman gyrocopter destekli sürdürülen aramalarda iz takip köpeği ve drone da kullanıldı.

TERLİĞİ BULUNDU

Cumali Tim’den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlamıştı. 12 Nisan’dan bu yana devam eden aramalarda jandarma ekipleri, çocuğa ait olduğu belirtilen bir terliği derede bulmuştu.

ÖNEMLİ

Gündem

MHP Başkanı Bahçeli, Eleştirilerde Bulundu

MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Başkanı Özgür Özel'in Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik eleştirilerine karşı çıktı ve Rasim Ozan Kütahyalı'yı da sert bir dille eleştirdi.
Gündem

CHP’ye Kayyum İddiaları, Soruşturma Başlatıldı

Sosyal medya üzerinden 'CHP'ye kayyum atanacak' iddiasını paylaşan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, yanıltıcı bilgi yayma suçlamasıyla gözaltı kararı alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.