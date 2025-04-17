Cumali’den Acı Haber Geldi

CUMALİ TİM’DEN ACI HABER

7 yaşındaki Cumali Tim’den kötü bir haber geldi. Adana’nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan Cumali Tim’in, yaşadığı çadırın yakınındaki sulama kanalında su altı polisleri tarafından cesedi bulundu. Tim’in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

GÜNLERDİR ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORDU

Cumali’nin kaybolmasının ardından mahalleden geçen derenin yanı sıra ekipler, denizde ve karada da arama çalışmaları yürütmüştü. Zaman zaman gyrocopter destekli sürdürülen aramalarda iz takip köpeği ve drone da kullanıldı.

TERLİĞİ BULUNDU

Cumali Tim’den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlamıştı. 12 Nisan’dan bu yana devam eden aramalarda jandarma ekipleri, çocuğa ait olduğu belirtilen bir terliği derede bulmuştu.