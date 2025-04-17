Cumali’nin Cansız Bedeni Bulundu

ACI HABERİN GELİŞİ

7 yaşındaki Cumali Tim’den gelen üzücü haber, Adana’nın Karataş ilçesinde gündeme damga vurdu. Oyun oynarken kaybolan Cumali Timi’nin cesedi, yaşadıkları çadırın hemen yanında yer alan sulama kanalında, su altı polisleri tarafından bulundu. Timi’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

İKİ HAFTADIR ARANIYORDU

Cumali Timi’nin bulunması için başlatılan arama çalışmaları günlerdir devam ediyordu. Arama operasyonları, mahallerinden geçen derenin yanı sıra denizde ve karada da gerçekleştirildi. Zaman zaman gyrocopter ile desteklenen çalışmalar sırasında iz takip köpeği ve drone gibi teknolojik ekipmanlar da kullanıldı.

İZLERİ TAKİP EDİLDİ

Cumali Timi’den haber alamayan ailesinin yaptığı ihbar üzerine, jandarma ekipleri arama çalışmasına başladı. 12 Nisan’dan bu yana süren çalışmalar dahilinde, çocuğa ait olduğu belirlenen bir terlik dere içerisinde bulundu.