Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan 66. madde önerisi

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI HUKUKİ TANIMLAR ÜZERİNE AÇIKLAMALAR YAPTI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa’nın vatandaşlığa dair 66. maddesindeki ‘Türk’ ifadesinin değiştirilebileceğini dile getirdi. Uçum, “Türk vatandaşlığı tanımının bir hukuki bağ olarak anayasada çok daha vurgulu yapılması, ‘Etnik kimliğine ve dini aidiyetine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hukuken bağlı olan herkes Türk vatandaşıdır’ şeklinde bir hüküm konulması söz konusu olabilir” ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıyla başlayan yeni çözüm süreci çerçevesinde, Uçum önemli değerlendirmelerde bulundu.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’a açıklamalarda bulunan Uçum, sürecin “çözüm süreci” değil, “geçiş süreci” olarak adlandırıldığını belirtti. Eski çözüm süreci ile mevcut süreç arasındaki temel farkı, “terörle mücadelenin hem aktif hem destek unsurlarına yönelik pratiklerini kesintisiz ve kararlı bir şekilde yürüterek bu yeni aşamayı başlatmak” olarak tanımladı. Uçum, “Yani bu sürecin adı, öncekine benzer şekilde bir ‘çözüm süreci’ değil; bir ‘geçiş süreci’dir. Terörsüz Türkiye”ye geçişe ilişkin bir devlet inisiyatifi ortaya kondu ve bu süreç yönetiliyor” dedi. Terör örgütünün feshi ve silah bırakma kararı ile beraber geçiş sürecinin somut olarak başladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, anayasa veya yapısal dönüşüm olup olmayacağına ilişkin soruya ise, şu yanıtı verdi: “Ret ve inkâr politikalarının bitirildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetimlerinde Kürtler; kimliklerinin tanınması, anadilleri önündeki yasakların kaldırılması, akademik ve kültürel haklar, bölgesel kalkınma, ekonomik refah ve sosyal adalet imkânlarına kavuştu. İçeride terörün bitme noktasına gelmesiyle de huzurlu bir ortam oluştu.” Uçum, Türk vatandaşlığı tanımının anayasada daha vurgulu hale getirilmesinin ve Türkçe’nin devletin tek resmi dili olarak belirlenmesinin tartışılabileceğini aktardı.

Anayasa’nın 66. maddesi üzerindeki tartışmalar ise düzenli olarak gündeme geliyor. Son alevlenen olaylar arasında 2023 seçimleri öncesinde DEVA Partisi’nin değişiklik önerisi yer alıyordu. O dönemde TBMM’de konuşan MHP lideri Bahçeli, eleştirilerde bulundu ve “Devanın başkanının Türklüğün nesi ve neresi rahatsız etmektedir?” diye sordu. Anayasa’nın 66. maddesi ise şu şekilde belirtiliyor: “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.” Bu doğrultuda, vatandaşlıktan çıkarılma ile ilgili yargı yolunun kapalı olduğu da ifade ediliyor.