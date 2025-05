Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 Milyar Dolarlık Doğalgaz Keşfi

ERDOĞAN’DAN DOĞALGAZ KEŞFİ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açılış konuşması yaptı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfedildiğini duyurdu. “Keşfini yaptığımız doğalgazın ekonomik değeri 30 milyar dolar” açıklamasında bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Aziz milletim, sevgili İstanbullular, bugüne kadar Akdeniz’de 11, Karadeniz’de 38 sondaj yaptık. 7. nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile Göktepe-3 kuyusunda 27 Mart’ta başlayan çalışmalarımız dün itibariyle tamamlandı. 2 bin 154 metre su derinliğinde açılan 49 günlük sondaj, log ve test operasyonları sonucunda 3 bin 500 metre derinlikte tamamlanan Göktepe-3 kuyusundan dün müjdeli bir haber aldık. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde hamdolsun sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Doğalgaz keşfimizin ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır. Sahanın geliştirilmesinde Sakarya Projesi için yaptığımız yatırımlarla yüzer üretim platformunu kullanacağız. Dolayısıyla sahanın ekonomik katkısı çok daha büyük olacak. Yeni keşfimizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız başta olmak üzere keşifte emeği geçen herkese, her bir kardeşime buradan teşekkür ediyorum.”

HASTANENİN HAYIRLILIK TEMENNİSİ

Erdoğan’ın konuşmasından önemli ifadeler de mevcut. “Sağlık ordumuzun her bir neferine, milletimize sağlık hizmeti sunmak için gösterdikleri gayret için teşekkür ederim. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. İstanbul’u modern sağlık tesisleriyle donatmaya devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, Bağcılar’da 400 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesinin ardından, yeni hastanenin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtirken, “Hastanemizde toplam 102 bin metrekare alana sahip, 705 yatak bulunuyor. 657’si nitelikli yatak sınıfında. 88 poliklinik odamız mevcut. Toplam 160 hekim, 324 hemşiremiz görev yapıyor. 3’ü eğitim kliniği olmak üzere 19 klinikte sağlık hizmeti sunulacak.” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ALANINDAKİ GELİŞMELER

Erdoğan, 2002 yılında ülkenin dört sütun üzerinde yükseleceği vaadinde bulunduklarını hatırlatarak, “Eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet” konularında ülkeye sağlanan iyileşmeleri söyledi. “Gerek sosyal güvenlik sistemi gerek altyapı konusunda sağlık sistemimiz dökülüyordu. Doktorunu bulmanın ayrı, ilacını temin etmenin ayrı dert olduğu günleri yaşamış kardeşinizim. Bu durumu Türkiye’de hemen hemen her vatandaşım iyi biliyor.” dedi. Ayrıca, “2 milyon 840 bin kişiye evde sağlık hizmeti veren bir ülke haline geldik. Her alanda çok büyük artışlara imza attık.” açıklamasını yaptı.

YURT DIŞINDAN SAĞLIK HİZMETİ TALEBİ

Erdoğan, geçmişte vatandaşların yurt dışında sağlık hizmeti aldığını, şimdi ise yurt dışından birçok kişinin sağlık hizmeti almak için Türkiye’ye geldiğini ifade etti. “Sağlıkta kurduğumuz sistem dünyanın pek çok ülkesi tarafından örnek alınıyor. Türkiye sadece modern sağlık altyapısıyla değil, en düşük maliyetli genel sağlık sigortasıyla da takdir topluyor.” dedi. Sağlıkta olumlu gelişmelerin farkına varıldığını belirten Erdoğan, İstanbul’un yatak kapasitesinin 19 binden 30 bine çıkartıldığını, özel ve vakıf hastanelerle bu rakamın 45 bine ulaştığını belirtilerek, yıl sonuna kadar 10 bin yatağın İstanbulluların kullanımına sunulacağı bilgisini verdi.

ENERJİDE BAĞIMSIZLIK HEDEFİ

Erdoğan, Karadeniz’deki üretimin ilk fazının tamamlandığını vurguladı ve “Günlük 9,5 milyon metreküp üretimle 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz’den karşılıyoruz. 2026 yılında ikinci fazda üretimi 2 katına, 2028 yılında üçüncü fazda 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar durmaksızın yola devam edeceklerini belirten Erdoğan, “Yapılan her yatırım, inşa edilen her tesis, yapılan her keşif hamdolsun bizleri Türkiye Yüzyılı’na bir adım daha yaklaştırıyor.” dedi.

ÜLKEMİZE KAZANDIRILAN ESERLER

Konuşmasının son kısmında, açılışını yaptıkları eserin İstanbul’a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Erdoğan, “Sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri bu çaba ve yaptıkları fedakarlık için tekrar şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel hastanede sağlık hizmeti alacak tüm kardeşlerimize Allah’tan şifalar temenni ediyorum. Hastanemizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Allah’a emanet olun. Kalın sağlıcakla.” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.