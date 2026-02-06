Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat Depremlerinde Türkiye’nin Yeniden Doğuşunu Vurguladı

Bugün 11 ilde büyük bir felaketin yaşandığı gün olarak tarihe geçiyor. 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye’min Gücüne Bak” temalı anma programı ile yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, depremlere anında müdahale edildiğini vurgularken, “Acımız fazla. Yasımızı tabii ki tutacağız. Yola devam etmeyi de asla ihmal etmeyeceğiz. Bizi büyük millet yapan ne kadar büyük kıymet varsa sahip çıkacağız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Erdoğan, 11 ili etkilemiş olan depremler sonrası bölgede gerçekleştirilen çalışmaları detaylandırdı.

DEPREMİN MALİYETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, “Millet olarak yüreklerimize kor ateş düşüren 6 Şubat depremlerinin sene-i devriyesi. Geçmişe dönmek, zamanı durdurmak mümkün değil. Zaman pek çok şeyin ilacıdır ama bazı acıları dindirmeye zaman bile yetmez.” şeklinde belirtti. Bu felakette 53 bin 697 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 107 bin 213 kişinin yaralı olarak kurtulduğunu da aktaran Erdoğan, 3,5 milyon kişinin bölgeden tahliyeye tabi tutulduğunu vurguladı. Kayıpların ekonomiye maliyetinin 104 milyar dolara ulaştığını kaydeden Erdoğan, devletin dakikalar içinde harekete geçtiğini söyledi.

MUHALEFETE YANIT

Erdoğan, “Biz vatandaşlarımızın hayatını kurtarmaya onlara yeni gelecek sunmaya çalışırken ana muhalefetin başını çektiği bazı çevreler siyasi rant devşirmenin hesabını yapıyor.” diyerek muhalefeti eleştirdi. “Bunlar evleri bitiremez dediler, işte evler burada.” diyerek, eleştirileri yanıtladı. Ayrıca, 3 yıl içinde yeni konutları inşa ettiklerini de ifade etti. Toplamda 433 bin 667 konut ve 455 bin 357 bağımsız bölümün tamamlandığını duyurdu.

SİYASİ POLEMİKLER

Anma günlerinin siyasi polemik yapma zamanı olmadığını belirterek, ana muhalefetin liderinin sürekli kendisini hedef aldığını vurguladı. “Madem Türkiye’ye hiçbir faydan yok, bari faydası olana engel çıkarma.” diyen Erdoğan, muhalefetin eleştirilerinin ardından devletin 455 konutu teslim etmesini anımsattı. Gerçeklere karşı yalanların geçersiz olduğunu savundu ve bu tür eleştirilerin kendilerini yıldırmayacağını ifade etti.

AFET BÖLGESİNDEKİ YATIRIMLAR

Deprem sonrası kayıpların giderilmesi için 3,6 trilyon lira kaynak kullanıldığını, 2026 bütçesinde hasar onarımı için 653 milyar lira ödenek ayırdıklarını belirten Erdoğan, derslik sayısını 126 bin 675’e çıkardıklarını duyurdu. Sağlık yatırımları olarak 123 milyar lira harcandığını aktararak, 36 devlet hastanesinin tamamlandığını ve 11 deprem ilinde 8 bin km uzunluğunda boru hattı inşaatı gerçekleştirilmekte olduğunu vurguladı.

GELECEK PLANLARI

Erdoğan, yaptığı hizmetlerle birlikte herkesin el ele vererek daha fazlasını başarması gerektiğini belirtti. Osmaniye’de 12 bin 557 bağımsız yerin açılışını gerçekleştirdiklerini ve “Ev sahibi Türkiye” projesi kapsamında 2 bin 990 konut tahsis ettiklerini ifade etti. “Sosyal konutlarımızı da söz verdiğimiz vakitte sizlere tahsis edeceğiz. Size ve milletimize asla hayal kırıklığı yaşatmayacağız.” diyerek, insanlara güvence verdi.