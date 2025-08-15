Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açlık Gazze’yi Çöküşe Sürükliyor

cumhurbaskani-erdogan-aclik-gazze-yi-cokuse-surukliyor

ERDOĞAN’IN GAZZE’DEKİ TRAJEDİYİ DEĞERLENDİRMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Jazeera’de kaleme aldığı makalede, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı duyduğu endişeyi dile getirdi. Erdoğan, “Gazze Şeridi’nde yaşanan trajedi, yalnızca dar coğrafyaya sıkışmış bir çatışma olarak değil insanlığın ortak vicdanını yaralayan ve her geçen gün derinleşen bir insani felaket olarak görülmelidir.” şeklinde konuştu.

İNSANİ FELAKETİN DERİNLEŞMESİ

Cumhurbaşkanı, Gazze’deki insani durumun her geçen gün kötüleştiğini belirterek, “İsrail’in aylardır sürdürdüğü bombardımanlar; kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef alarak şehirleri yaşanmaz hâle getirmiştir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Açlık, susuzluk ve salgın hastalık riski, Gazze’yi topyekün bir insani çöküşe sürüklemektedir.” diyerek durumu daha da çarpıcı bir şekilde aktardı.

SİSTEMATİK YOK ETME POLİTİKASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırıları sonucunda 61 bini aşkın Filistinli’nin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, “Bu tablo yalnızca savaşın değil sistematik bir yok etme politikasının da açık göstergesidir.” açıklamasında bulundu.

ÖNEMLİ

Gündem

İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Başladı!

İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte 42 kişi gözaltına alındı.
Gündem

Sigara Kullanımı Tamamen Yasaklandı

Artvin, Türkiye'nin ilk sigarasız şehri olarak belirlendi. Proje, sigara tüketimini azaltmayı amaçlıyor ve sağlık seferberliğine öncülük edecek. Prof. Dr. Mustafa Aydın bu hedefi vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.