Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat’ta Toplantı Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü etkinlikleri için Bitlis’in Ahlat ilçesine geldi. Bu vesileyle kabine toplantısı da Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti. Toplantı, saat 16.55’te başlayarak kısa bir süre önce sona erdi. Toplantı sonrası basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, geleneksel ekonomik değerlendirmelerde bulundu ve enflasyon rakamlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE REKOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki gelişmelere değinerek, “Son iki buçuk yıldır uyguladığımız makroekonomik istikrar ve reform programı stres testlerini başarıyla geçiyor” dedi. Ayrıca, “En son Merkez Bankası rezervlerimiz 176,5 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı” ifadesini kullandı. Erdoğan, muhalefetin ekonomiye yönelik sabotaj girişimlerinin başarısız kaldığını ve ülkeyi yıpratma çabalarının sonuçsuz kaldığını belirtti.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Borsa endekslerinde toparlanma ve Türk lirasındaki değer artışıyla ilgili bilgiler veren Erdoğan, “Enflasyondaki düşüş 14 aydır aralıksız devam ediyor” dedi. İhracatta da büyük bir başarının yakalandığını söyleyen Erdoğan, “25 milyar dolarla tarihimizin en yüksek rakamını yakaladık” diye ekledi. Turizm alanında da rekorlar kırıldığına dikkat çekti.

AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ ANIYORUZ

Ahlat’ta düzenlenen programda, Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde şehitlere saygı duruşunda bulunulduğunu ifade eden Erdoğan, “Milletimize Anadolu’nun kapılarını açan büyük zaferin yıl dönümünde aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi. Malazgirt Destanı’nın kahramanı Sultan Alparslan ve diğer şehitler anıldı.

EKONOMİK GÜNCEL GELİŞMELER

Ahlat’ta yaptığı açıklamalarda Erdoğan, “İşsizlik oranımız yirmi altı aydır yüzde 8,6 ile tek hanelerde seyrediyor” ifadesini kullandı. Sanayi üretimindeki artış ve istihdam verilerindeki olumlu duruma dikkat çekti. Ekonomik reformları hayata geçireceklerine dair umutlu mesajlar verdi.

ULAŞIM PROJELERİ VE ZENGEZUR KORİDORU

Cumhurbaşkanı, ulaştırma yatırımları açısından yeni projelerin hayata geçirildiğini de belirtti. “22 Ağustos’ta Zengezur Koridoru’nun kapısını açacak demiryolu hattının temellerini attık” dedi. Projenin barış ve ekonomik işbirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

ÇİFTÇİLERİMİZE DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere yönelik yapılan yardımlara da değindi. “Zirai don olayında çiftçilerimize 7 milyar TL zarar ödemesi yapıldı ve 16 milyar TL daha ödeme yapacağız” dedi. Bu desteklerin, çiftçilere güven ve sofralara bereket getireceğini belirtti.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesinin önemine dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye, 27 uçak, 105 helikopter ve 6 bine yakın kara aracıyla tarihinin en büyük ve gelişmiş filolarına sahiptir” dedi. Yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, halkı bu konuda dikkatli olmaya çağırdı.

YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZA DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının önemine vurgu yaptı. “Yurt dışında yaşayan kardeşlerimize daima sahip çıktım” diyen Erdoğan, bu kişilerin Türkiye’nin temsilcileri olduğunu belirtti. Ayrıca, son günlerde yurt dışındaki vatandaşlara yönelik yapılan saygısızlıklara da tepki gösterdi.