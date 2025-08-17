Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alaska’daki Zirveyi Destekliyor

ALASKA GÖRÜŞMELERİNE DAİR AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da yapılan zirve hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, bu görüşmelerin “Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırdığını” ifade ediyor.

BARIŞIN TEMELİNİ ATMA ARZUSU

Türkiye’nin, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin katılımıyla kalıcı barışın temeli olmasını umduğunu vurgulayan Erdoğan, “Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyoruz” diyor. Ayrıca, Türkiye’nin barışın sağlanması için gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtiyor.