Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Ve Etiyopya’yı Ziyaret Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir diplomasi trafiğini sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda yeni bir yurt dışı programına hazırlanan Erdoğan’ın iki günlük ziyaretinde Birleşik Arap Emirlikleri ile Etiyopya’da temaslarda bulunacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehrinde, bir gün sonra ise Etiyopya’da yer alacak.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGEDEKİ SON DURUM

Görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi için atılacak adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması planlanıyor. Liderlerin, bölgede huzur ve istikrar sağlanması konusunda fikir alışverişinde bulunacağı ifade ediliyor.

ANA GÜNDEM GAZZE

Görüşmelerin en önemli gündem maddelerinden birinin Gazze’deki mevcut durum olduğu kaydediliyor. Bölgedeki insani krizlerin sona erdirilmesi için uluslararası destek ve Gazze’nin yeniden inşası için atılacak adımlar, ayrıca ABD Başkanı Trump’ın 29 Eylül’de açıkladığı planın ikinci aşaması da ele alınacak.

SURİYE VE YEMEN’DEKİ SON DURUM

Suriye’deki istikrar ve kalkınmayı sağlamak amacıyla Suriye Hükümeti’nin desteklenmesinin önemi üzerinde durulması bekleniyor. Ayrıca Yemen ve Somali’nin toprak bütünlüğü ile birlik ve beraberliğinin korunması konularının da gündeme geleceği öngörülüyor.

TİCARİ ORTAKLIKLAR VE EKONOMİK İLİŞKİLER

Türkiye’nin Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olan Birleşik Arap Emirlikleri ile arasındaki ticaret hacminin 2024’te 16 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. İlk aşamada ikili ticarette 20 milyar dolara, orta vadede ise 40 milyar dolara varılması hedefleniyor. Türkiye ve Etiyopya arasındaki yıllık ticaret hacminin de 253 milyon dolardan daha yüksek seviyelere çıkarılması amaçlanıyor.