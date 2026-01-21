Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de Buluşacak

cumhurbaskani-erdogan-bahceli-ile-bestepe-de-bulusacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli’yi Kabul Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Beştepe’de gerçekleştirilecek olan bu önemli görüşmenin başlangıç saati 16.00 olarak duyuruldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emekli Aylıkları ve Suriye Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayrağa saldıranlara karşı hesap soracaklarını ifade etti.
Gündem

Osimhen Avrupa Rekoru İçin Sahada Olacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi öncesi Victor Osimhen’in dönüşüyle güçleniyor. Nijeryalı forvet, Avrupa'daki gol sayısını artırmaları için hazır. Mauro Icardi ise yedek kalacak.
Gündem

YPG Sempatisanlarının Bayrak Provokasyonuna Sert Tepki

Mardin Nusaybin-Kamışlı sınırında YPG/SDG destekçileri tarafından Türk bayrağına yapılan provokasyon sonrası bayrak yeniden asıldı. Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.
Gündem

Marmara Fayı Üzerine Yeni Bilimsel Değerlendirmeler

Marmara Denizi'ndeki ana fay ile ilgili 7 ve üstü deprem senaryoları yeniden ele alındı. Uzmanlar, fayın parçalı kırılmaya eğilimli olduğunu ve büyük kırılmaları zorlaştırdığını belirtiyor.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de Buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Beştepe'de saat 16.00'da bir görüşme gerçekleştirecek.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.