Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de Buluşacak 12:00 — 21 Ocak 2026 Paylaş WhatsAppTwitterFacebookLinkedinReddItEmailCopy URLYazdır Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli’yi Kabul Edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Beştepe’de gerçekleştirilecek olan bu önemli görüşmenin başlangıç saati 16.00 olarak duyuruldu. FLAŞ FLAŞ FLAŞ Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emekli Aylıkları ve Suriye Açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayrağa saldıranlara karşı hesap soracaklarını ifade etti. 29 dakika önce yayınlandı! Gündem Osimhen Avrupa Rekoru İçin Sahada Olacak Galatasaray, Şampiyonlar Ligi öncesi Victor Osimhen’in dönüşüyle güçleniyor. Nijeryalı forvet, Avrupa'daki gol sayısını artırmaları için hazır. Mauro Icardi ise yedek kalacak. 40 dakika önce yayınlandı! Gündem YPG Sempatisanlarının Bayrak Provokasyonuna Sert Tepki Mardin Nusaybin-Kamışlı sınırında YPG/SDG destekçileri tarafından Türk bayrağına yapılan provokasyon sonrası bayrak yeniden asıldı. Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı. 49 dakika önce yayınlandı! Gündem Marmara Fayı Üzerine Yeni Bilimsel Değerlendirmeler Marmara Denizi'ndeki ana fay ile ilgili 7 ve üstü deprem senaryoları yeniden ele alındı. Uzmanlar, fayın parçalı kırılmaya eğilimli olduğunu ve büyük kırılmaları zorlaştırdığını belirtiyor. 59 dakika önce yayınlandı! Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de Buluşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Beştepe'de saat 16.00'da bir görüşme gerçekleştirecek. 1 saat önce yayınlandı!