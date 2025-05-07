Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Şerif ile görüştü

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan sıcak gelişmeler gündemde. Hindistan ordusu, geçen gece Pakistan ve ona bağlı olan Azad Keşmir bölgesine yönelik askeri operasyon başlattı. Pakistan ordusu ise bu saldırıya karşılık vererek Hindistan’a ait 5 savaş uçağını ve 1 insansız hava aracını düşürdü.

CAN KAYIPLARI VE YARALILAR

Pakistanlı yetkililerin verdiği bilgilere göre, Hindistan’ın saldırıları sonucunda ölü sayısı 26’ya çıkarken, en az 46 kişi de yaralanıyor. Hindistan’da ise ilk tahminlere göre 8 sivil hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Bölgede yaşanan gerginlik sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider, bölgedeki son durumu ele aldı.

DAYANIŞMA VE DESTEK MESAJI

Görüşmeye dair yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şerif’e dayanışma mesajı verdiği belirtildi. İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında, “Türkiye’nin Pakistan ile dayanışmasını ifade ettik” ifadesi yer aldı. Ayrıca Erdoğan, Türkiye’nin Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginliği azaltmak için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi ve bu konuda diplomatik temasların süreceğini vurguladı. Beraberinde, Türkiye’nin Cammu-Keşmir’deki terör saldırısı ile ilgili olarak tarafsız ve güvenilir bir soruşturma yürütme önerisinin isabetli olduğunu belirtti.